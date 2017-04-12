Події

15:50 12.04.2017

Від початку року в зоні АТО загинули 69 військовослужбовців ЗСУ, понад 420 поранені - Порошенко

Від початку поточного року в зоні проведення антитерористичної операції загинули 69 військовослужбовців Збройних сил України, більше ніж 420 дістали поранень, заявив президент України Петро Порошенко.

"Лише упродовж цього року від ворожих обстрілів загинули 69 військовослужбовців ЗСУ і більше ніж 420 були поранені", - сказав президент у середу, виступаючи перед танковою бригадою під час робочої поїздки до Луганської області.

Він також повідомив, що загалом за час АТО загинули 2652 українські військовослужбовці різних силових структур.

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