Порошенко заявляє про готовність українських військових у разі потреби швидко повернути озброєння на позиції

Президент України Петро Порошенко заявляє, що у разі потреби українські військові готові оперативно повернути відведену техніку та зброю на колишні позиції.

"Сьогодні, відповідно до Мінських домовленостей, великокаліберну артилерію і танки, важке озброєння відведено з передових позицій. Проте всі танкові частини і підрозділи перебувають у повній бойовій готовності, і ми в цьому зараз переконалися", - сказав глава держави, виступаючи перед військовослужбовцями 17-ї окремої танкової бригади в Луганській області в середу.

За його словами, у разі потреби вся ця техніка і зброя "в найкоротші терміни повернуться у визначені місця для зміцнення наших оборонних рубежів".

"Не виключенням є і 17-та танкова бригада, яка має бойову майстерність і вже тверді та славні бойові традиції", - сказав П.Порошенко.