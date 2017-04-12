Події

16:11 12.04.2017

Українським військовим на передовій у зоні АТО з 1 квітня буде збільшено грошові виплати - Порошенко

Українським військовослужбовцям, які перебувають у зоні АТО, з 1 квітня буде збільшено грошові виплати, заявив президент України Петро Порошенко.

"Я доручив міністрові оборони та начальникові Генштабу збільшити грошове забезпечення, і вже з 1 квітня усі військовослужбовці, які перебувають на передовій, на лінії зіткнення, отримуватимуть доплату до грошового забезпечення у розмірі 7,5 тис. грн", - сказав президент, виступаючи перед військовослужбовцями 17-ї окремої танкової бригади в Луганській області в середу.

За його словами, військовослужбовці, яку несуть службу на другій лінії зіткнення, отримуватимуть доплату у розмірі 3,5 тис. грн.

"Також дано доручення виділити ресурси та забезпечити поліпшення умов розміщення в місцях постійної дислокації", - сказав П.Порошенко.

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