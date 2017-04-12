Події

16:15 12.04.2017

Активісти "Національного корпусу" знову блокують Сбербанк у Дніпрі

Активісти партії "Національний корпус" після перерви знову блокують центральне відділення "дочки" Сбербанку Росії - Сбербанку - в Дніпрі.

"Після тижневої перерви в блокаді російського Сбербанку в центрі Дніпра, під час якої у вкладників була можливість забрати свої гроші, "Національний корпус" починає новий етап акцій проти банків країни-агресора. Сьогодні вранці, незважаючи на дощ, 50 активістів прийшли до центрального відділення Сбербанку в Дніпрі, розклеїли його інформаційними стикерами із закликами забирати гроші, вивісили величезний прапор України... і продовжують пікет", - йдеться в повідомленні "Національного корпусу" на його сторінці у Facebook.

У партії нагадали, що розпочинають новий етап безстрокової акції проти банків держави-агресора.

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