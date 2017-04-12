Події

16:26 12.04.2017

Хмельницький, Ужгород та Харків лідирують у частоті корупції серед обласних центрів - опитування

Хмельницький, Ужгород і Харків лідирують у рейтингу частоти випадків корупції серед обласних центрів України, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Міжнародного республіканського інституту.

Згідно з результатами дослідження, оприлюдненого на сайті групи "Рейтинг", Хмельницький та Ужгород отримали індекс 0,7, Харків - 0,6 у частоті корупційних випадків (доводилося робити подарунки, давати, платити хабарі представникам місцевої влади для отримання послуги або документа).

Запоріжжя, Маріуполь, Дніпро, Тернопіль, Рівне та Полтава отримали індекс 0,5; Кропивницький, Одеса, Чернівці, Івано-Франківськ, Київ, Луцьк, Чернігів, Черкаси, Житомир і Вінниця отримали індекс 0,4; Суми, Херсон і Львів - по 0,3, Миколаїв і Сєвєродонецьк - по 0,1.

У дослідженні також зазначено, що 2017 року загальний середній індекс частоти випадків корупції серед українських міст (0,4) зберігся на рівні минулого року і зменшився порівняно з 2015 роком (0,5).

Опитування було проведене наприкінці лютого - на початку березня 2017 у 22 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, а також у містах Маріуполі та Сєвєродонецьку на Донбасі. Дослідження базується на вибірці із понад 19 тис. респондентів. Статистична похибка для кожного міста не перевищує 3,5%.

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