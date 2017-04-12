Події

16:38 12.04.2017

Порошенко вручив нагороди військовослужбовцям-учасникам АТО

Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Луганської області вручив нагороди військовослужбовцям Збройних сил України, які беруть участь у бойових діях на Донбасі.

За інформацією прес-служби президента, за мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України орденом Богдана Хмельницького нагороджено 7 військовослужбовців, орденом "За мужність" - 14, медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни" - 3 бійців.

Загалом, згідно з інформацією, указом президента нагороджено 157 військовослужбовців, серед яких 26 захисників посмертно і 66 поранених бійців.

Державними нагородами, зокрема, відзначено 48 військовослужбовців 54-ї окремої механізованої бригади, які несуть службу в районі Світлодарської дуги, а також 26 бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти, які виконують завдання на маріупольському напрямку.

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