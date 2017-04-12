Рішення членів наглядової ради "Нафтогазу" щодо продовження роботи в ній буде персональним - член НР Ковалів

Кожен член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" самостійно прийматиме рішення щодо продовження або припинення своїх повноважень у разі неврегулювання урядом питання реалізації плану дій з корпоративного управління НАК, вважає член НР Юлія Ковалів.

"Ми, члени наглядової ради, в листі уряду висловили свою стурбованість і сподіваємося, що найближчим часом ці питання буде врегульовано. Але кожен із членів наглядової ради прийматиме своє рішення щодо продовження чи непродовження своєї діяльності - це буде вибір особисто кожного", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Сама Ю.Ковалів наразі відмовилася коментувати свої плани у разі відсутності позитивної реакції з боку уряду.

Як повідомлялося, на початку квітня незалежні члени наглядової ради НАК британці Маркус Річардс, Чарльз Проктор, Пол Ворвік, а також Ю.Ковалів у відкритому листі прем'єру Володимиру Гройсману заявили про намір подати у відставку у разі невиконання Кабінетом Міністрів плану дій з корпоративного управління компанією.

Потім президент Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сума Чакрабарті в листі прем'єру та президенту України зазначив, що затримка з реформуванням "Нафтогазу" і відставка незалежних членів його наглядової ради похитне міжнародну довіру до наміру української влади здійснити реформу серед ключових підприємств державної власності, а також ускладнить можливість подальшої фінансової підтримки.

Голова ЄБРР акцентував увагу на тому, що проект політики державної власності для "Нафтогазу", зокрема, досі містить положення, що суперечать духу реформи корпоративного управління, що може завадити здійсненню намірів про незалежність і захист компанії від непотрібного політичного втручання.

У свою чергу прем'єр В.Гройсман 11 квітня відкинув загрозу втрати незалежності наглядовою радою НАК "Нафтогаз України". "Як прем'єр-міністр я все зроблю для того, щоб наглядова рада НАК була незалежною. Ми високо цінуємо роботу наглядової ради з незалежними представниками, досить компетентними", - сказав він. Прем'єр заявив, що підтримує якнайшвидше реформування "Нафтогазу" із впровадженням сучасних методів корпоративного управління.