Лутковська запропонувала свою участь у роботі над верифікацією списків полонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська запропонувала свою кандидатуру для роботи над верифікацією списків полонених, якщо це влаштує сторони переговорів.

"Я не знаю, тому що я не задіяна в Мінську, з якої причини відмовилися від міжнародних місій - я не можу нічого сказати. Але зі свого боку я запропонувала, і Ірині Геращенко (перший віце-спікер ВР, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ - ІФ), зокрема, у разі, якщо це влаштує переговорні сторони і якщо це дасть змогу розблокувати процес обміну, то я готова брати участь у такій верифікації. Але все залежатиме від переговорного процесу", - сказала В.Лутковська в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу в Києві.

Як повідомлялося, І.Геращенко на початку квітня повідомила, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) відмовилися від залучення Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) або Місії ООН з прав людини до верифікації списку осіб, які відмовляються повертатися на непідконтрольні території в рамках обміну заручниками. За її словами, був компромісний варіант - залучити до цього процесу Місію ООН з прав людини, але на останньому засіданні ТКГ у Мінську представники ОРДЛО відмовилися і від цього варіанта. "Було сказано: шукаємо якийсь третій варіант", - повідомила І.Геращенко.

Вона зазначила, що, на думку української сторони, це є затягуванням процесу. "Ми у пошуках інструментарію, який дасть змогу звільнити наших заручників", - додала І.Геращенко.