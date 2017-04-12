Порошенко: Наразі немає гарантій безпеки для вкладання коштів в інфраструктурні проекти на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявив, що Київ наразі не може надати гарантій безпеки європейській стороні для вкладання коштів в інфраструктурні проекти на Донбасі.

"На жаль, ми поки що не можемо надати гарантії нашим європейським партнерам, що настав час безпечно вкладати кошти в Донбас, адже не все залежить від нас. Дуже і дуже актуальною, на жаль, залишається загроза військових дій із боку РФ", - заявив він, виступаючи перед працівниками медзакладів у місті Кремінна Луганської області.

За словами президента, українська сторона робитиме все можливе для того, щоб мир на Донбас прийшов політико-дипломатичним шляхом. "Уже реалізовано кілька проектів, відбудовують мости, зокрема мости в Донецькій та Луганській областях", - сказав П.Порошенко.