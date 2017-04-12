Події

17:29 12.04.2017

Порошенко передав лікарням Луганської області 60 медичних автомобілів

Президент України Петро Порошенко передав Луганській обласній клінічній лікарні та Луганській обласній дитячій лікарні 60 медичних автомобілів.

"Приємно брати участь у передачі десятків санітарних автомобілів для центрів первинної медико-санітарної допомоги та двох реанімобилів для обласної клінічної лікарні та обласної дитячої лікарні. Упевнений, що ці автомобілі отримають ті, хто їх найбільше потребує", - сказав він, виступаючи перед працівниками медзакладів у місті Кремінна Луганської області.

За словами президента, ці автомобілі мають сучасне медичне обладнання. Він висловив упевненість, що вони врятують не одне життя українців. "Наскільки мене поінформовано, цього року передбачено передати ще 40 санітарних автомобілів для медиків Луганської області. Сьогодні 60, плюс ще 40 - сотня", - сказав П.Порошенко.

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