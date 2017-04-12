Суд зобов'язав владу Києва скасувати рішення про заборону продажу алкоголю вночі

Господарський суд Києва зобов'язав міську раду скасувати рішення про заборону реалізації з 23:00 до 10:00 на території міста алкогольних і слабоалкогольних напоїв суб'єктами господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю.

Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) Олексій Хмельницький, таке рішення Госпсуд Києва ухвалив 10 квітня.

"Зобов'язано Київраду припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке полягає у прийнятті рішення, відповідно до якого встановлено не передбачену законодавчими актами України заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі, окрім закладів ресторанного господарства, на території Києва з 23:00 до 10:00", - зазначає О.Хмельницький.

Як повідомлялося, депутати Київради 22 вересня 2016 року ввели заборону на реалізацію суб'єктами господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю, алкогольних і слабоалкогольних напоїв на території Києва з 23:00 до 10:00.

Відповідне рішення підтримали 86 депутатів Київради.

Рішенням передбачено, що заборона поширюється лише на продаж алкоголю в закладах роздрібної торгівлі. Продаж спиртних напоїв і пива в ресторанних закладах у нічний час не забороняється.

Рішення про заборону продажу алкогольних напоїв у МАФах депутати Київради ухвалили на пленарному засіданні 17 березня 2016 року.