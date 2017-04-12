Електронний реєстр відшкодування ПДВ усуває можливості для зловживань

Новий єдиний реєстр відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) унеможливлює найпоширеніші правопорушення щодо суми відшкодування, часу та хронології, повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Він також заявив, що корупціонери в Державній фіскальній службі (ДФС) понесуть відповідальність за виявлені зловживання: Мінфін детально вивчить увесь реєстр відшкодування ПДВ за 2016 рік і початок 2017 року (до запуску нового реєстру). Спецперевірку буде проведено щодо кожного платежу.

"Новий реєстр розпочав роботу. Він усуває можливості для зловживань. Із тим, що було раніше, ми розбиратимемося: хтось має понести відповідальність", - сказав міністр під час брифінгу в Києві в середу.

За його словами, алгоритм роботи нового реєстру гарантує автоматичне узгодження суми відшкодування ПДВ після закінчення встановленого терміну відшкодування. Система нового реєстру не потребує висновків ДФС про відшкодування ПДВ. Крім того, хронологію здійснення відшкодувань прописано в алгоритмі роботи реєстру, і її порушення технічно неможливе.

"Реєстр, який ми запустили, має значні переваги: він прозорий, єдиний, автоматичний. Міністерство фінансів адмініструє ведення цього реєстру. Формування реєстру здійснюється автоматично на підставі інформації, отриманої з бази даних ДФС і казначейства. Гарантується прозоре та своєчасне відшкодування ПДВ, тому що автоматичне узгодження сум повернення ПДВ відбувається на 31-й день, в окремих випадках, передбачених законом, максимум 61-й день", - пояснив міністр.

Він додав, що цей реєстр був мрією українського бізнесу багато років, оскільки левова частка корупції в ДФС була пов'язана саме з відшкодуванням ПДВ. Цей процес був повністю закритим, ніхто, окрім дуже обмеженого кола осіб, не мав до нього доступу.

О.Данилюк повідомив, що процес оформлення заявок через нову систему вже стартував.

Він також повідомив, що Мінфін здійснив аналіз системи відшкодування ПДВ за десять місяців 2016 року, вивчивши 100 компаній за трьома параметрами: сумою відшкодування, часом і хронологією відшкодування. Його результати засвідчили, що у 72 компаній хоча б в одному місяці було необґрунтовано зменшено суму відшкодування. Лише ці 72 компанії потенційно не отримали близько 3,2 млрд грн через неправомірні дії посадових осіб ДФС.

Окрім того, у половини компаній хоча б в одному місяці було порушено терміни формування висновків ДФС. У 72 платників податку в 195 випадках був порушений допустимий термін відшкодування. Хронологія відшкодування ПДВ була порушена у 34 компаній. Проте і своєчасне відшкодування ПДВ не означає відсутності домовленості, зазначив міністр.

Він наголосив, що результати аналізу системи відшкодування ПДВ свідчать про порушення порядку ведення реєстру працівниками ДФС, порушення прав платників податків на своєчасне та повне відшкодування податку.