У соцмережі Facebook з'явилася сторінка юридичної служби ЗСУ

У соціальній мережі Facebook відкрито сторінку юридичної служби Збройних сил України, повідомляє управління зв'язків із громадськістю ЗСУ.

"Мета створення сторінки - оперативне інформування громадськості щодо змін у законодавстві, обговорення актуальних проблем та пропозицій подальшого удосконалення правового забезпечення діяльності ЗСУ. Безперечно, отримання конструктивних feedbacks (відгуків) покращить ефективність функціонування сторінки", - зазначив начальник управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ Максим Кушнір.

Сторінка доступна за адресою: https://www.facebook.com/legalserviceAF. На ній розміщено англомовний слоган Keep calm and love Ukraine (укр. "Зберігай спокій та люби Україну").

У ЗСУ зазначають, що сторінка стрімко розвивається та є свідченням їхньої налаштованості "до діалогу, відкритості та швидкого реагування на виклики сучасності".