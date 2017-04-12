Події

18:54 12.04.2017

У соцмережі Facebook з'явилася сторінка юридичної служби ЗСУ

У соціальній мережі Facebook відкрито сторінку юридичної служби Збройних сил України, повідомляє управління зв'язків із громадськістю ЗСУ.

"Мета створення сторінки - оперативне інформування громадськості щодо змін у законодавстві, обговорення актуальних проблем та пропозицій подальшого удосконалення правового забезпечення діяльності ЗСУ. Безперечно, отримання конструктивних feedbacks (відгуків) покращить ефективність функціонування сторінки", - зазначив начальник управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ Максим Кушнір.

Сторінка доступна за адресою: https://www.facebook.com/legalserviceAF. На ній розміщено англомовний слоган Keep calm and love Ukraine (укр. "Зберігай спокій та люби Україну").

У ЗСУ зазначають, що сторінка стрімко розвивається та є свідченням їхньої налаштованості "до діалогу, відкритості та швидкого реагування на виклики сучасності".

ВАЖЛИВЕ

Електронний реєстр відшкодування ПДВ усуває можливості для зловживань

НБУ отримав документи на погодження продажу української "дочки" Сбербанку

Уряд контролює проблему відпливу трудових кадрів на роботу в Європу - Кубів

Порошенко: Наразі немає гарантій безпеки для вкладання коштів в інфраструктурні проекти на Донбасі

"ЛЕО" розпочало повноцінну передачу е/е до Станиці Луганської новою ЛЕП

ОСТАННЄ

Близько 10 тис. киян за тиждень отримали ліки за програмою реімбурсації

МЗС вимагає від Росії припинити катування засудженого громадянина України Шура та пустити до нього консула

Два українські військові поранені в зоні АТО в середу - штаб

Суд зобов'язав владу Києва скасувати рішення про заборону продажу алкоголю вночі

МАУ впроваджує вимогу про надання пасажирами персональних даних

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
комплекты постельного белья на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА