Два українські військові поранені в зоні АТО в середу - штаб

Незаконні збройні формування 24 рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції на сході України від початку доби в середу, внаслідок чого дістало поранень двоє українських військовослужбовців, повідомляє прес-центр штабу АТО у своєму зведенні станом на 18:00.

"Від початку доби ворог 24 рази відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України. Двоє українських захисників дістало поранень", - повідомляється у зведенні, оприлюдненому на сторінці прес-центру штабу АТО в соцмережі Facebook.

Зокрема, на приморському (маріупольському) напрямку бойовики застосовували 82- та 120-мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, озброєння БМП, стрілецьку зброю. Поблизу Водяного активно діяли снайпери.

На донецькому напрямку з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали позиції поблизу Авдіївки. В інших місцях вони відкривали вогонь також зі стрілецької зброї.

На луганському напрямку з озброєння БМП бойовики вели вогонь по захисниках Кримського, позиції в районі Новоолександрівки та Новозванівки обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів.