Події

18:58 12.04.2017

Два українські військові поранені в зоні АТО в середу - штаб

Незаконні збройні формування 24 рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції на сході України від початку доби в середу, внаслідок чого дістало поранень двоє українських військовослужбовців, повідомляє прес-центр штабу АТО у своєму зведенні станом на 18:00.

"Від початку доби ворог 24 рази відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України. Двоє українських захисників дістало поранень", - повідомляється у зведенні, оприлюдненому на сторінці прес-центру штабу АТО в соцмережі Facebook.

Зокрема, на приморському (маріупольському) напрямку бойовики застосовували 82- та 120-мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, озброєння БМП, стрілецьку зброю. Поблизу Водяного активно діяли снайпери.

На донецькому напрямку з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали позиції поблизу Авдіївки. В інших місцях вони відкривали вогонь також зі стрілецької зброї.

На луганському напрямку з озброєння БМП бойовики вели вогонь по захисниках Кримського, позиції в районі Новоолександрівки та Новозванівки обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

ВАЖЛИВЕ

Електронний реєстр відшкодування ПДВ усуває можливості для зловживань

НБУ отримав документи на погодження продажу української "дочки" Сбербанку

Уряд контролює проблему відпливу трудових кадрів на роботу в Європу - Кубів

Порошенко: Наразі немає гарантій безпеки для вкладання коштів в інфраструктурні проекти на Донбасі

"ЛЕО" розпочало повноцінну передачу е/е до Станиці Луганської новою ЛЕП

ОСТАННЄ

Близько 10 тис. киян за тиждень отримали ліки за програмою реімбурсації

МЗС вимагає від Росії припинити катування засудженого громадянина України Шура та пустити до нього консула

У соцмережі Facebook з'явилася сторінка юридичної служби ЗСУ

Суд зобов'язав владу Києва скасувати рішення про заборону продажу алкоголю вночі

МАУ впроваджує вимогу про надання пасажирами персональних даних

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Детские игрушки купить
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА