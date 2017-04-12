МЗС вимагає від Росії припинити катування засудженого громадянина України Шура та пустити до нього консула

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони забезпечити доступ українського консула до незаконно засудженого в Росії громадянина України Віктора Шура.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з нелюдським поводженням російських органів влади стосовно незаконно засудженого в Росії громадянина України Віктора Шура та відмовою російської сторони забезпечити доступ українського консула до нього... вкотре вимагає від російської сторони припинити протиправні дії щодо громадян України, які незаконно утримуються в Росії за політично вмотивованими справами, а також забезпечити їхнє право на зустріч з консулом", - йдеться в коментарі МЗС, поширеному у зв'язку з відмовою російської сторони допустити консула до В.Шура.

У зовнішньополітичному відомстві повідомили, що, вимагаючи від В.Шура письмово відмовитися від свого законного права зустрітися з консулом Української держави, "російські тюремники вдалися до розправи над ним та до катувань: Віктора Шура було поміщено до одиночної камери штрафного ізолятора, де його утримували в холоді без води та їжі, що спричинило погіршення стану його здоров'я".

За інформацією ЗМІ, В.Шура затримали в Брянській області (Російська Федерація) 9 грудня 2014 року за зневагу правоохоронця на 15 діб, пізніше йому пред'явили звинувачення в шпигунстві. 7 жовтня 2015 року його було засуджено до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство на користь України.