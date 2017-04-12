Події

18:59 12.04.2017

МЗС вимагає від Росії припинити катування засудженого громадянина України Шура та пустити до нього консула

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони забезпечити доступ українського консула до незаконно засудженого в Росії громадянина України Віктора Шура.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з нелюдським поводженням російських органів влади стосовно незаконно засудженого в Росії громадянина України Віктора Шура та відмовою російської сторони забезпечити доступ українського консула до нього... вкотре вимагає від російської сторони припинити протиправні дії щодо громадян України, які незаконно утримуються в Росії за політично вмотивованими справами, а також забезпечити їхнє право на зустріч з консулом", - йдеться в коментарі МЗС, поширеному у зв'язку з відмовою російської сторони допустити консула до В.Шура.

У зовнішньополітичному відомстві повідомили, що, вимагаючи від В.Шура письмово відмовитися від свого законного права зустрітися з консулом Української держави, "російські тюремники вдалися до розправи над ним та до катувань: Віктора Шура було поміщено до одиночної камери штрафного ізолятора, де його утримували в холоді без води та їжі, що спричинило погіршення стану його здоров'я".

За інформацією ЗМІ, В.Шура затримали в Брянській області (Російська Федерація) 9 грудня 2014 року за зневагу правоохоронця на 15 діб, пізніше йому пред'явили звинувачення в шпигунстві. 7 жовтня 2015 року його було засуджено до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство на користь України.

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