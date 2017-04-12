Події

19:00 12.04.2017

Близько 10 тис. киян за тиждень отримали ліки за програмою реімбурсації

Близько 10 тис. киян безкоштовно чи з незначною доплатою отримали ліки від початку дії урядової програми з відшкодування їх вартості, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на заступника голови адміністрації Миколу Поворозника.

"Загалом за шість днів дії програми КП "Фармація" видало понад 11 тис. упаковок лікарських засобів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, найбільше жителі Києва зверталися по отримання препаратів від серцево-судинних захворювань.

Раніше повідомлялося, що препарати за програмою відшкодування вартості лікарських засобів від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету ІІ типу доступні в 54 комунальних аптеках мережі "Фармація".

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