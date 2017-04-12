Події

19:54 12.04.2017

Представники ОРДЛО перешкоджають роботам з оцінки ситуації на підконтрольних їм шахтах

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) блокують роботу експертної групи, яка має оцінити ситуацію на шахтах у підконтрольних їм регіонах, повідомила прес-секретар представника України в тристоронній контактній групі, другого президента України Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

"В економічній підгрупі стоїть питання організації роботи експертної групи, яка має оцінити ситуацію на шахтах в ОРДЛО, підтоплення яких є екологічною загрозою для всього Донбасу. Однак представники ОРДЛО блокують роботу такої групи", - написала Д.Оліфер на своїй сторінці у Facebook після засідання ТКГ у Мінську в середу ввечері.

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