Представники ОРДЛО перешкоджають роботам з оцінки ситуації на підконтрольних їм шахтах

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) блокують роботу експертної групи, яка має оцінити ситуацію на шахтах у підконтрольних їм регіонах, повідомила прес-секретар представника України в тристоронній контактній групі, другого президента України Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

"В економічній підгрупі стоїть питання організації роботи експертної групи, яка має оцінити ситуацію на шахтах в ОРДЛО, підтоплення яких є екологічною загрозою для всього Донбасу. Однак представники ОРДЛО блокують роботу такої групи", - написала Д.Оліфер на своїй сторінці у Facebook після засідання ТКГ у Мінську в середу ввечері.