Кількість заручників бойовиків зросла до 126 за рахунок цивільних осіб

Кількість заручників, яких утримують незаконні збройні формування на сході України, зросла до 126 за рахунок цивільних осіб, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко.

"На жаль, у списку заручників, які дає нам СБУ, вже 126 осіб, кількість незаконно утримуваних зросла за рахунок цивільних. Тих, кого ОРДЛО вимагає передати для звільнення, - більше 600 осіб", - написала І.Геращенко на своїй сторінці в Facebook після засідання ТКГ у Мінську в середу ввечері.

За її словами, із цих 600 осіб 30 не мають жодного відношення до АТО, 60 проходять за надважкими злочинами і не підлягають амністії, а серед 500 інших кілька сотень не хочуть переміщатися на окуповані території.

"ОРДЛО категорично відмовилися від залучення МКЧХ і ООН до процесу збору цих відмов, хоч два місяці до того обговорювали і наполягали на Місії ООН", - зазначила І.Геращенко.

Вона також наголосила, що українська сторона запропонувала як компромісний варіант залучити до процесу засвідчення цих підписів офіс омбудсмена. "Процедура проходитиме під моніторингом ОБСЄ, місія якої напряму залучена до Мінського процесу. Дуже сподіваюся, що процес збору цих підписів нарешті розпочнеться, сьогодні ці компромісні пропозиції були узгоджені усіма", - розповіла І.Геращенко.