Детективи НАБУ затримали екс-заступника директора "Держзовнішінформу"

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали в середу екс-заступника директора державного підприємства "Держзовнішінформ" за підозрою у привласненні коштів та службовому підробленні.

"За версією слідства, у період з травня 2013 року по лютий 2014 року колишній заступник директора "Держзовнішінформу" за попередньою змовою з екс-директором цього ж ДП, зловживаючи службовим становищем, здійснили безпідставне перерахування 9,87 млн грн на рахунки низки приватних компаній з ознаками фіктивності. Кошти перераховано відповідно до укладених договорів та підписаних актів прийому-передачі наданих послуг. Розслідування встановило, що зазначені ПП фактично ніяких послуг не надавали, а укладення договорів та підписання інших документів зроблено виключно з метою прикриття злочинної діяльності", - повідомляється на офіційному сайті НАБУ.

Дії чиновника кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Також встановлюється місцезнаходження екс-директора держпідприємства, здійснюється перевірка на причетність до вчинених кримінальних правопорушень інших службових осіб.

Розслідування в цьому кримінальному провадженні детективи НАБУ розпочали в грудні 2015 року.