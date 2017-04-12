Події

22:36 12.04.2017

Росія блокувала проект резолюції РБ ООН по хіматаці в Сирії

Росія в середу наклала вето на резолюцію Радбезу ООН по хіматаці в Сирії.

Документ підтримали 10 членів РБ ООН. 2 проголосували проти, 3 - утрималися.

Разом з Росією проти проекту резолюції проголосувала Болівія. Утрималися від голосування Китай, Ефіопія і Казахстан.

4 квітня ЗМІ повідомили про атаку в сирійському місті Хан-Шейхун в провінції Ідліб за допомогою боєприпасів з отруйними речовинами, в результаті якої, за деякими даними, загинули не менше 86 осіб. Опозиціонери звинуватили у вчиненні цього на сирійський уряд. У Дамаску звинувачення відкидають.

У запропонованому "західною трійкою" - Великобританією, Францією і США - проект резолюції РБ засуджується використання хімічної зброї в Сирії, зокрема здійснена 4 квітня атака.

ВАЖЛИВЕ

Електронний реєстр відшкодування ПДВ усуває можливості для зловживань

НБУ отримав документи на погодження продажу української "дочки" Сбербанку

Уряд контролює проблему відпливу трудових кадрів на роботу в Європу - Кубів

Порошенко: Наразі немає гарантій безпеки для вкладання коштів в інфраструктурні проекти на Донбасі

"ЛЕО" розпочало повноцінну передачу е/е до Станиці Луганської новою ЛЕП

ОСТАННЄ

Детективи НАБУ затримали екс-заступника директора "Держзовнішінформу"

Кількість заручників бойовиків зросла до 126 за рахунок цивільних осіб

Представники ОРДЛО перешкоджають роботам з оцінки ситуації на підконтрольних їм шахтах

Близько 10 тис. киян за тиждень отримали ліки за програмою реімбурсації

МЗС вимагає від Росії припинити катування засудженого громадянина України Шура та пустити до нього консула

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog5583.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА