У Чорногорії затримано учасницю "газової схеми" Мусієнко, САП вживає заходів для її екстрадиції до України

Підозрювану в участі у "газовій схемі" Олександра Оніщенка Ірина Мусієнко затримано в столиці Чорногорії Подгориці, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вживає заходів для її екстрадиції до України.

"7 квітня в аеропорту Подгориці влада Чорногорії за орієнтуванням Департаменту Інтерполу та Європолу затримали громадянку України Мусієнко І., яку підозрюють в участі у так званій "газовій схемі" депутата Оніщенка, зокрема у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України", - йдеться в повідомленні САП на сторінці у Facebook у середу.

САП вживає всіх можливих заходів для екстрадиції І. Мусієнко на територію України з метою притягнення до кримінальної відповідальності.

У прокуратурі нагадали, що під час перших затримань учасників "газової схеми", 15 червня 2016 року, І. Мусієнко полишила територію України і досі не поверталася. 13 серпня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів. Постановою детектива НАБУ від 13 серпня І. Мусієнко оголошено в розшук.