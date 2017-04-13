Події

09:46 13.04.2017

Кабмін розподілив 137,5 млн грн на компенсацію ризику населенню 7 областей, що проживає в зоні спостереження АЕС

Кабінет Міністрів України розподілив 137,5 млн грн на компенсацію ризику населення 7 областей, яке проживає в зоні спостереження атомних електростанцій.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 12 квітня.

Кабмін направив місцевим бюджетам 7 областей державну субвенцію на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

"Це кошти на заходи щодо поліпшення умов проживання та праці людей, які живуть у зоні спостереження атомних електростанцій. Зокрема, будівництво та ремонт захисних споруд цивільного захисту, фінансування об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, закупівлю засобів індивідуального захисту органів дихання і препаратів стабільного йоду, навчання населення. Державна субвенція компенсує ризики населенню, яке проживає на території зони спостереження семи областей: Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Херсонської та Хмельницької областей (зони спостереження Запорізької АЕС, Рівненської АЕС, Хмельницької АЕС та Южно-Української АЕС)", - цитує прес-служба слова віце-прем'єр-міністра, міністра економічного розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.

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