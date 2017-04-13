Події

09:48 13.04.2017

Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар’їнка"

Незаконні збройні формування знову здійснили обстріл дорожнього коридору "Донецьк-Курахове" на лінії розмежування в районі проведення АТО.

"Вогонь російські найманці відкрили о 21.25 з гранатомета і міномета в напрямку контрольного поста "Мар’їнка". Обстріл вівся з боку тимчасово непідконтрольного населеного пункту Олександрівка", - повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

Постраждалих серед цивільного населення і персоналу Держприкордонслужби немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

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