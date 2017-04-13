Кабмін встановив можливість виплати у 2017 р. компенсації роботодавцям за 2014-2015 р. у сумі середньої зарплати мобілізованих співробітників

Кабінет Міністрів України встановив можливість виплати в 2017 році компенсації роботодавцям за 2014-2015 року в сумі середньої заробітної плати мобілізованих співробітників, прийнятих на військову службу в особливий період.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства соціальної політики, уряд ухвалив це рішення на засіданні 12 квітня.

Мінсоцполітики розробило проект акта з метою врегулювання виплати компенсації за 2014-2015 роки підприємствам, установам, організаціям, фермерським господарствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам незалежно від підпорядкування і форми власності та фізичним особам-підприємцям в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом із мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом.

Згідно з прийнятим урядом рішенням, роботодавці, які не отримали в 2015 році в повному обсязі зазначену компенсацію з державного бюджету, зможуть отримати її за рахунок коштів держбюджету в 2017 році.

Еще по теме