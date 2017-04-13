Події

10:36 13.04.2017

У зоні АТО через необережне поводження зі зброєю загинули двоє військових

Двоє українських військовослужбовців загинули в четвер у військових частинах, особовий склад яких виконує бойові завдання в районі АТО на донецькому та приморському (маріупольському) напрямках, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За попередньою інформацією, події сталися в результаті необережного поводження зі зброєю. Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці прес-центру у соцмережі Facebook у четвер.

На місцях подій працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та національної поліції. "Винні за результатами розслідувань посадові особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними прес-центру АТО, за минулу добу, 12 квітня, один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще двоє дістали поранення внаслідок обстрілу позицій українських військових на Донбасі бойовиками.

ВАЖЛИВЕ

У Чорногорії затримано учасницю "газової схеми" Мусієнко, САП вживає заходів для її екстрадиції до України

Електронний реєстр відшкодування ПДВ усуває можливості для зловживань

НБУ отримав документи на погодження продажу української "дочки" Сбербанку

Уряд контролює проблему відпливу трудових кадрів на роботу в Європу - Кубів

Порошенко: Наразі немає гарантій безпеки для вкладання коштів в інфраструктурні проекти на Донбасі

ОСТАННЄ

Військовослужбовець військової частини загинув, ще троє поранені від вибуху гранати у Вінниці

Україна забезпечить рівні можливості для учасників "Євробачення", але вони мають поважати закон – МЗС

Полторак обговорив з представниками Конгресу США можливість надання Україні оборонного озброєння

Гройсман у четвер перебуває з робочою поїздкою в Кіровоградській області

Кабмін встановив можливість виплати у 2017 р. компенсації роботодавцям за 2014-2015 р. у сумі середньої зарплати мобілізованих співробітників

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Куклы
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА