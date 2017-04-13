У зоні АТО через необережне поводження зі зброєю загинули двоє військових

Двоє українських військовослужбовців загинули в четвер у військових частинах, особовий склад яких виконує бойові завдання в районі АТО на донецькому та приморському (маріупольському) напрямках, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За попередньою інформацією, події сталися в результаті необережного поводження зі зброєю. Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці прес-центру у соцмережі Facebook у четвер.

На місцях подій працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та національної поліції. "Винні за результатами розслідувань посадові особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними прес-центру АТО, за минулу добу, 12 квітня, один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще двоє дістали поранення внаслідок обстрілу позицій українських військових на Донбасі бойовиками.