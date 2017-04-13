Полторак обговорив з представниками Конгресу США можливість надання Україні оборонного озброєння

Міністр оборони України Степан Полторак і члени комітету збройних сил Конгресу США обговорили поточну ситуацію на сході України, перебіг оборонної реформи та питання можливості надання Україні оборонної зброї.

"Сполучені Штати Америки зацікавлені в успіхах України і ефективних реформах. Під час сьогоднішньої зустрічі представники Конгресу США, які є членами комітету збройних сил, підтвердили свою чітку позицію про підтримку України в боротьбі за територіальну цілісність і висловили захоплення сміливістю і відважністю українських військових, які протистоять ворогові", - написав С. Полторак на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

Міністр подякував уряд і народ США "за послідовну підтримку".