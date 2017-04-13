Україна забезпечить рівні можливості для учасників "Євробачення", але вони мають поважати закон – МЗС

Україна забезпечить рівні можливості для всіх учасників пісенного конкурсу "Євробачення-2017", що відбудеться в травні у Києві, заявляють у Міністерстві закордонних справ України.

"Україна забезпечить рівні можливості для всіх учасників конкурсу. Головна умова – повага до законодавства України", - повідомляється в мікроблозі МЗС України в соцмережі Twitter в четвер.

"Саме за порушення законодавства України конкурсантці від Росії Ю. Самойловій був заборонений в'їзд на територію нашої держави", - додали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося, Росія обрала для участі в Євробаченні-2017 співачку Ю. Самойлову з піснею Flame is Burning. Вона з дитинства, пересувається на інвалідному візку і має першу групу інвалідності.

22 березня Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону на 3 роки в'їзду до країни Ю. Самойлової як особі, яка незаконно відвідала окупований РФ Крим, на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України.

У Європейській мовній спілці (EBU) висловили глибоке розчарування цим рішенням і заявили про наміри контактувати з Києвом, щоб всі конкурсанти змогли узяти в ньому участь.

23 березня EBU запропонував брати участь Ю. Самойловій у конкурсі Євробачення за допомогою відеомосту. Але "Перший канал" відхилив пропозицію EBU про дистанційну участю Ю. Самойлової, заявивши, що організатори мають забезпечити виступ співачки у відповідності з регламентом.