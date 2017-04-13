Події

12:25 13.04.2017

НБУ має намір спростити стягнення коштів з рахунків платників податків за податкового боргу понад 5 млн грн

Національний банк України (НБУ) має намір дозволити стягнення коштів з рахунків платників податків без відповідного судового рішення за податкового боргу понад 5 млн грн, повідомляється на веб-сайті центробанку.

Відповідні зміни до інструкції про безготівкові рахунки в Україні в національній валюті №22 від 21 січня 2004 року оприлюднені на веб-сайті НБУ для громадського обговорення, внесення зауважень та пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їхніх об'єднань.

"Зміни до інструкції №22 передбачають приведення норм цього документа у відповідність із вимогами ст. 95 Податкового кодексу України. Згідно з цими вимогами, стягнення коштів з рахунків платника податків у банках за певних умов, зокрема, якщо податковий борг перевищує 5 млн грн, здійснюватиметься не лише за рішенням суду, але й за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду", - пояснив Нацбанк.

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