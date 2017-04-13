Події

12:41 13.04.2017

В Україні збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть невеликі дощі

Найближчої доби, 14 квітня, погоду в Україні визначатиме прохолодне, вологе повітря та атмосферні фронти, що переміщаються із західної Європи, повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день у більшості регіонів України часом очікується невеликий дощ, лише у південній частині - без істотних опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у західних областях місцями на поверхні грунту заморозки 0-3°; вдень 9-14° тепла, у південній частині 13-18°.

У Карпатах часом дощ і мокрий сніг; температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу.

У Києві часом невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 14 квітня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 25,4 градусів тепла у 1972 році, найнижча вночі на позначці 3,9 градусів морозу у 1928 році.

У суботу, 15 квітня, у більшості регіонів України без опадів, лише у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Дніпропетровській областях місцями пройде невеликий дощ.

Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла (у західних та Житомирській областях заморозки на ґрунті 0-5°); вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та у південній частині 12-18°.

У Карпатах без опадів; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві також без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

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