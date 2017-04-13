Хороша шкільна освіта має давати можливість дітям володіти кількома мовами - Гриневич

Міністр освіти України Лілія Гриневич виступає за те, щоб шкільна освіта давала дітям можливість володіти кількома мовами на гідному рівні.

"Хороша освіта має дати можливість дитині вийти зі школи багатомовною, тобто володіти на гідному рівні одразу кількома мовами. Це не лише збільшить освітні можливості для наших дітей, а й сприятиме відкриттю України для світу, налагодженню продуктивних міжнаціональних зв'язків", - наводить слова міністра прес-служба Міністерства освіти і науки в четвер.

За словами Л.Гриневич, у розвитку мовної освіти в Україні є три основні напрями: забезпечення вільного володіння державною мовою, володіння рідною мовою (у разі відмінності), а також активний розвиток володіння іноземними мовами.

Міністр зазначила, що нині в Україні разом із постійною тенденцією до збільшення кількості учнів у школах з українською мовою навчання (на 8% більше, ніж два роки тому) залишається загрозлива тенденція - в деяких школах із викладанням мовами національних меншин не дають достатнього рівня володіння державною мовою.

Л.Гриневич наголосила, що погане володіння українською мовою перешкоджає доступу дітей до вищої освіти в Україні.