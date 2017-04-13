Під час проведення Євробачення в Києві працюватимуть близько 7 тисяч камер спостереження

У Києві повною мірою підготовлено інфраструктуру для технічного гарантування безпеки гостей міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017" та киян.

На прес-конференції в Києві в четвер керівник штабу координації заходів безпеки під час підготовки та проведення Євробачення-2017 Богдан Лизогуб розповів, що нині здійснюється весь комплекс заходів для гарантування безпеки гостей Євробачення та киян. "Усі локації нами системно вивчені, розглядаються всі ризики, які можуть виникнути", - зазначив він.

Б.Лизогуб наголосив, що загалом до гарантування безпеки під час проведення Євробачення буде залучено близько 10 тисяч правоохоронців. За його словами, посилено патрулюватимуть центральну частину міста та всі локації, пов'язані з конкурсом.

Що стосується безпосередньо безпеки іноземних гостей, то, як розповів керівник штабу, за кожною делегацією будуть закріплені англомовні поліцейські, підрозділи охорони гарантуватимуть безпеку іноземних гостей у місцях їх локації. Також для іноземних гостей Євробачення розроблено рекомендації дій у тій чи тій ситуації, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" і в центрі Києва буде розміщено інформаційні кіоски і стенди.

"Ми не вбачаємо підстав для якихось серйозних інцидентів, але, звісно, ми готуємося до будь-якого розвитку подій, розглядаємо будь-які варіанти... щоб їм запобігти", - зазначив він.

Зокрема, за словами Б.Лизогуба, наступного тижня відбудуться практичні тактико-спеціальні навчання.

Він також розповів, що планується обмеження руху транспорту під час проведення конкурсу, зокрема в центрі столиці.

У свою чергу директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації Юрій Назаров повідомив, що нині в Києві встановлено близько 4 тисяч камер відеоспостереження на об'єктах соціально-культурного значення, музеях, театрах, у місцях масового скупчення людей, на п'яти мостах у столиці та безпосередньо на центральних вулицях Києва. "Тобто, у нас повністю створена інфраструктура для технічного гарантування безпеки в Києві", - запевнив він.

Ю.Назаров також повідомив, що визначено 13 ключових локацій Євробачення (зокрема Броварський проспект, Михайлівська та Софійська площі, вул. Хрещатик, Поштова та Контрактова площі, Труханів острів).

За його словами, в основних локаціях буде встановлено 250 оглядових камер і 50 роботизованих камер із можливістю оперативного відстеження. "На Міжнародному виставковому центрі плануємо встановити 115 камер, які будуть розміщені всередині та зовні приміщення, буде створено моніторинговий центр для аналізу ситуацій", - розповів Ю.Назаров.

"Тобто, близько 7 тисяч камер відеоспостереження спостерігатимуть за поточною ситуацією, працюватиме наш моніторинговий центр і буде повна координація взаємодії між комунальними службами та правоохоронцями", - підсумував директор департаменту КМДА.

Євробачення-2017 відбудеться в Києві в травні.