Гройсман закликає місцеву владу своєчасно розраховуватися з аптеками у рамках програми "Доступні ліки"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає місцеву владу своєчасно розраховуватися з мережами аптек у рамках державної програми реімбурсації (відшкодування вартості) лікарських засобів для лікування бронхіальної астми (БА), діабету другого типу та серцево-судинних захворювань (ССЗ)

"Я попереджаю всіх чиновників про персональну відповідальність, ви маєте як годинник розраховуватися з аптечними мережами. Попереджаю, шановані друзі, особливо перших керівників, якщо ви безвідповідально ставитиметеся до цієї програми - я вам обіцяю, що заробітну плату отримуватимете наклейками, тими, які мають бути на аптеках "Доступні ліки", щоб вам ще раз нагадувати, що ви несете відповідальність за кожну людину", - сказав прем'єр під час наради з питань охорони здоров'я з головами обласних державних адміністрацій в Кропивницькому в четвер.

Прем'єр наголосив, що держпрограма діятиме тривалий час, і закликав місцеву владу провести інформаційну кампанію щодо можливості програми "Доступні ліки" серед населення.