Генпрокуратура сповістила про підозру заступнику начальника Київського облуправління ДФС

Заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області викрито у зловживанні службовим становищем, повідомляє управління зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Правоохоронець, діючи на користь низки юридичних осіб, підписав рішення про скасування податкових повідомлень-рішень, у результаті чого незаконно звільнив суб'єктів господарської діяльності від сплати обов'язкових платежів, чим спричинив наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України коштів на суму понад 12 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Наразі чиновнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 3-6 років з позбавленням права обіймати посади строком до 3 років зі штрафом 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.