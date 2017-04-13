Події

13:54 13.04.2017

Будівництво меморіалу-музею Революції гідності розпочнеться в наступному році, розраховують на Банковій

В Адміністрації президента (АП) України очікують початку будівництва меморіалу-музею Революції гідності вже в 2018 році.

"Сьогодні відбулося перше засідання, і на ньому ми прийняли оперативні рішення, що нададуть можливість організаційно супроводжувати процес проведення конкурсу та спорудження меморіалу-музею Революції гідності", - сказав перший заступник глави АП Віталій Ковальчук на брифінгу в четвер у Києві.

За його словами, оргкомітет вирішив, що не пізніше 21 листопада 2017 року має бути визначено проект, згідно з яким почнеться спорудження меморіалу і музею.

В. Ковальчук додав, що цей проект має бути споруджено у результаті відкритого та прозорого конкурсу.

"Меморіал і музей, згідно з позицією оргкомітету, мають бути розміщені на земельній ділянці, виділеній Київрадою за адресою Алея Героїв Небесної сотні 3-5", - сказав перший заступник голови АП.

Він також додав, що рух цією вулицею буде, як і раніше, закрито, ця ділянка залишиться пішохідною.

За словами В. Ковальчука, оргкомітет очікує, що до кінця травня будуть прийняті всі рішення, щоб розпочався конкурс і був визначений архітектурний проект. "Ми очікуємо, що всі необхідні рішення Кабміну будуть ухвалені до кінця травня поточного року, щоб за півроку відбувся міжнародний відкритий архітектурний конкурс, був визначений кращий проект у листопаді поточного року і таким чином, щоб вже в наступному році розпочати зведення меморіалу і музею", - сказав він.

В. Ковальчук також запевнив, що президент України Петро Порошенко, як і обіцяв, сприятиме створенню фонду фінансування будівництва меморіалу і візьме участь у його фінансуванні.

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