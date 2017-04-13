В ОРДЛО вимагали допустити в українські в'язниці для верифікації списків заручників "антимайданівців"

Представники окремих районів Донецької та Луганської області (ОРДЛО) вимагали допустити в українські в'язниці для верифікації списків заручників представників "Антимайдану", заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко.

"Знаєте що (представники ОРДЛО - ІФ) сказали? Ми вимагаємо, щоб в українські в'язниці зайшли представниці "Антимайдану" з конкретними прізвищами, і вони верифікували цих людей", - сказала І.Геращенко з трибуни Верховної Ради України в четвер.

Вона нагадала, що раніше бойовики відмовилися від участі представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та Місії ООН з прав людини в процесі верифікації списків заручників.

При цьому перший віце-спікер додала, що під час зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську в середу, 12 квітня, вдалося досягти домовленості про те, що верифікувати списки буде офіс українського омбудсмена спільно з ОБСЄ.

"Українська сторона вчора добилася того, що цю верифікацію, дуже важливу для того, щоб ми могли розпочати процес звільнення... зробив офіс уповноваженого з прав людини Лутковської (Валерії Лутковської - ІФ), тому що це її мандат, разом з ОБСЄ. Ось на якому етапі ми перебуваємо", - сказала І.Геращенко.

Крім того, за її словами, триває робота над тим, щоб представники МКЧХ отримали доступ до в'язниць на непідконтрольній Києву території Донбасу.

Водночас І.Геращенко емоційно розкритикувала позицію українських політичних сил, які виступають проти Мінського формату переговорів, а також використовують родичів заручників у своїх політичних цілях.

Напередодні І.Геращенко повідомила, що кількість заручників, утримуваних незаконними збройними формуваннями на сході України, зросла до 126 за рахунок цивільних осіб.

"На жаль, у списку заручників, які дає нам СБУ, вже 126 осіб, кількість незаконно утримуваних зросла за рахунок цивільних. Тих, кого ОРДЛО вимагає передати для звільнення, - більше 600 осіб", - написала І.Геращенко на своїй сторінці у Facebook після засідання ТКГ у Мінську 12 квітня.

За її словами, із цих 600 осіб 30 не мають жодного відношення до АТО, 60 проходять за надважкими злочинами і не підлягають амністії, а серед 500 інших кілька сотень не хочуть переміщатися на окуповані території.