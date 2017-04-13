Ситуація на КПВВ Донбасу залишається напруженою - Держприкордонслужба

Ситуація на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні АТО залишається напруженою через обстріли, повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Обстановка на КПВВ на лінії розмежування залишається напруженою. З 1 по 13 квітня російські терористичні угруповання двічі відкривали вогонь у напрямку пункту "Мар’їнка". Учора вони з гранатомета і 82 мм міномета обстріляли дорожній коридор Донецьк-Курахове. Вогонь вівся з тимчасово окупованого н. п. Олександрівка", - сказав О.Слободян на брифінгу в Києві в четвер.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, на лінії зіткнення від початку місяця українські військові зафіксували 16 безпілотних літальних апаратів.

"За цей же час на КПВВ було затримано чотири людини, які причетні до створених російськими кураторами підрозділів. Це члени злочинних угрупувань "Лєший", "Кальміус", а також громадянка України, яка була оголошена в розшук Національною поліцією України", - поінформував прес-секретар Держприкордонслужби.

За словами О.Слободяна, від початку місяця на КПВВ також було виявлено 18 транспортних засобів, на яких водії намагалися непомітно провезти вантаж на загальну суму понад 1,5 млн грн.

Як повідомлялося, 12 квітня тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі підтвердила свою прихильність власному рішенню від 29 березня 2017 року про виконання раніше взятих зобов'язань із повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

Досягнута ТКГ 29 березня домовленість про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня і про розведення сил у Станиці Луганської з 6 квітня була порушена незаконними збройними формуваннями першого ж дня: за добу 1 квітня бойовики 37 разів порушили "режим тиші", тоді як українські військовослужбовці того дня його дотримувалися і не відкривали вогонь у відповідь.