Один військовий загинув і двоє поранені за добу в зоні АТО у результаті бойових дій

За минулу добу в зоні проведення АТО на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє були поранені, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє дістали поранення", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві.

Цих втрат Збройні сили України зазнали у результаті ворожого обстрілу поблизу районі Авдіївки.

О. Мотузяник зазначив, що на Донецькому напрямку НЗФ виявляли активність у всіх ключових районах протистояння: на Світлодарській дузі, у Зайцевому, поблизу Донецького аеропорту, в Авдіївці та її околицях. "Гаряче саме в районі Авдіївки, де бойовики обстрілювали українські рубежі оборони практично цілодобово", - наголосив він.

Противник продовжував активно використовувати стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, БМП, а також епізодично міномети. Загалом за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 18 ворожих обстрілів, з яких три мінометних зафіксовані поблизу Авдіївки.

На Луганському напрямку основна бойова активність ворога спостерігалася в Попаснянському районі, де 7 разів відкривався вогонь по українських позиціях. "Одного разу, використовуючи стрілецьку зброю, він обстріляв сили АТО ще до світанку. Інші ворожі обстріли припали на другу половину доби. Один з них був мінометним – після 22.00 бойовики випустили 3 міни, обстрілюючи наші позиції в Новоолександрівці. Також у Троїцькому був один снайперський обстріл з боку супротивника вже після заходу сонця", - розповів речник Міноборони.

За його словами, на решті лінії зіткнення на Луганському напрямку було абсолютно спокійно за винятком Кримського, де одразу після півночі противник провів півгодинний обстріл сил АТО з озброєння БМП.

На Маріупольському напрямку левова частка випадків порушення перемир'я з боку противника традиційно відбувається на півдні – ділянка Павлопіль-Широкине. "Тут противник продовжує активно застосовувати бронетехніку, відкриває вогонь з кулеметів і гранатометів протягом доби, періодично застосовує міномети. Зокрема, в Гнутовому і Водяному вчора бойовики випустили сумарно близько 30 мін", - повідомив О. Мотузяник.

У Мар'їнському районі противник був активний лише в самій Мар'їнці, де вдень відкривав вогонь з легкого озброєння, а ввечері провів 2 короткострокових мінометних обстріли. Поблизу Докучаєвська було спокійно протягом всієї доби.

Загалом вчора на Маріупольському напрямку сталося 35 ворожих обстрілів, зокрема 5 - мінометних.