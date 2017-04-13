Події

14:54 13.04.2017

"Укрнафта" в 2016 р. збільшила чистий збиток майже на 61% - неаудована звітність

ПАТ "Укрнафта" у 2016 році збільшило чистий збиток на 60,6% (на 3 млрд 298,567 млн грн) – до 8 млрд 739,296 млн грн, порівняно з 2015 роком.

Відповідна інформація міститься в оголошенні компанії про збори акціонерів 18 травня 2017 року.

Довгострокові зобов'язання компанії в звітному періоді в 2016 році зросли на 20% (на 282,338 млн грн) – до 1 млрд 691,619 млн грн, а поточні – зросли на 19,4% (на 4 млрд 683,916 млн грн) – до 28 млрд 799,795 млн грн.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі колишніх акціонерів Приватбанку – близько 42% акцій.

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