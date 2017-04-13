ВР ухвалила закон "Про ринок електроенергії"

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект "Про ринок електроенергії".

За відповідне рішення проголосували 277 парламентарів на засіданні в четвер.

Документ ухвалено з правками, підготовленими напередодні профільним комітетом (правки проголосовані одним пакетом).

Закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрідобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Під час реалізації закону передбачається дворічний перехідний період.

Документ впроваджує норми третього енергетичного пакета ЄС, зокрема в питанні розділення компаній за напрямами розподілу та передачі електроенергії.

Як повідомлялося, законопроект №4493 "Про ринок електричної енергії України" ВР ухвалила в першому читанні ще 22 вересня 2016 року. До другого читання до документа було подано близько 1200 правок, які опрацьовувала спеціально створена робоча група. Перша спроба ухвалити документ у другому читанні 6 квітня виявилася провальною.