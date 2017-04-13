Україна подала нові докази за кримським позовом до ЄСПЛ - Петренко

Україна подала нові та безпрецедентні докази за кримським позовом до Російської Федерації в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), заявив міністр юстиції України Павло Петренко.

"За ці кілька місяців ми провели величезну роботу щодо підготовки і подання додаткових пояснень за першою кримською справу. Там є кілька фактів і доказів абсолютно нових і безпрецедентних, які ми плануємо озвучити в рамках того, що ми можемо сказати з регламентом ЄСПЛ", - сказав П. Петренко на брифінгу в Києві в четвер.

При цьому міністр наголосив: "З тими доказами та поясненнями, які ми подали за першою кримською справою, шансів у росіян брехати і щось спростовувати практично немає".

При цьому глава Мін'юсту анонсував окрему прес-конференцію з цього приводу.