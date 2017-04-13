НБУ знизив облікову ставку до 13%

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення про зниження облікової ставки з 14 квітня 2017 року до 13% річних із 14% річних, яку було встановлено 28 жовтня 2016 року.

"Відновлення циклу пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей щодо інфляції в 2017-2019 роках та надасть підтримку темпам економічного зростання", - йдеться в повідомленні центробанку в четвер.

Нацбанк зазначає, що споживча інфляція у березні 2017 становила 15,1% у річному вимірі, зростання цін прискорилося переважно внаслідок ефекту бази порівняння та збільшення виробничих витрат.

Регулятор зазначає, що фактичне прискорення споживчої інфляції було очікуваним і водночас нижчим за траєкторію прогнозу НБУ, опублікованого в інфляційному звіті в січні 2017 року, коли Нацбанк очікував прискорення інфляції у березні до 16,4% річних.

Центробанк наголошує, що фундаментальні чинники інфляції залишалися контрольованими. Зокрема, поміркована фіскальна та монетарна політика і поліпшення інфляційних очікувань стримували прискорення базової інфляції - 6,3% у річному вимірі в березні 2017 року.

"Тиск на ціни з боку споживчого попиту залишався помірним. Про це свідчать низькі темпи зростання обсягів роздрібного товарообороту в перші місяці року", - зазначила глава НБУ Валерія Гонтарева на прес-конференції в четвер.

Нацбанк додає, що попит на робочу силу відновлювався завдяки пожвавленню економічної активності та поліпшенню ділових очікувань підприємств. Але разом із цим диспропорції на ринку праці зумовили все ще високий рівень безробіття в країні.

"Ситуація на валютному ринку сприяла послабленню тиску на ціни. Світова цінова кон'юнктура для українських експортерів з початку року поліпшилася за рахунок зростання цін на сталь, залізну руду та зернові", - зазначив НБУ.

Як повідомлялося, останнього разу Нацбанк знижував облікову ставку - з 15% до 14% - 28 жовтня 2016 року

До цього НБУ опускав ставку з 16 вересня до 15% з 15,5%, з 29 липня - до 15,5% з 16,5%, з 24 червня - до 16,5% з 18%, з 27 травня - до 18% з 19%, а з 22 квітня - до 19% з 22% річних, на якому вона була встановлена з 25 вересня 2015 року, коли центробанк знизив її з 27% річних.