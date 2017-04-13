До держпрограми реімбурсації вартості ліків долучилися понад 2 тис. аптек - Розенко

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що до державної програми реімбурсації (відшкодування) вартості лікарських засобів для лікування бронхіальної астми (БА), діабету другого типу та серцево-судинних захворювань (ССЗ) "Доступні ліки" долучилися понад 2 тис. аптек.

"Сьогодні в усій Україні в програмі "Доступні ліки" беруть участь уже понад 2 тис. аптек. Але цього недостатньо", - повідомив П.Розенко під час селекторної наради з обговорення питання про стан впровадження урядової програми забезпечення доступності лікарських препаратів у Києві у вівторок, повідомила прес-служба віце-прем'єра.

П.Розенко зазначив, що найкращі показники щодо залучення аптек до участі в програмі мають Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Рівненська та Хмельницька області.

"У Запорізькій, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Херсонській і Черкаській областях необхідно значно збільшити кількість аптек, що беруть участь у програмі", - сказав віце-прем'єр.

Також, за словами віце-прем'єра, окрім збільшення кількості аптек, що беруть участь у програмі, нині дуже гостро стоїть питання наповнення цих аптек відповідним асортиментом ліків.

"Я звертаюся до місцевих державних адміністрацій якнайшвидше провести відповідні погоджувальні наради з дистриб'юторами, щоб забезпечити всі аптеки повним переліком ліків, на які поширюється ця програма", - зазначив П.Розенко.