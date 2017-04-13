Події

15:42 13.04.2017

"Укрзалізниця" запрошує співробітників, які залишилися на НКТ, до працевлаштування на підконтрольній Україні території

Регіональна філія "Донецька залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" пропонує співробітникам Донецької та Луганської дирекцій залізничних перевезень, що залишилися на непідконтрольній українській владі території, працевлаштуватися до структурних підрозділів регіональної філії або до інших підрозділів ПАТ, розташованих на підконтрольній території.

Як повідомила прес-служба регіональної філії, це продиктовано ухваленням рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року про припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей шляхами залізничного та автомобільного сполучення.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони України 15 березня 2017 року ухвалила рішення про тимчасове повне припинення вантажних перевезень із непідконтрольними територіями на Донбасі. Рішення не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми. Раніше, з 10 лютого 2017 року, ветерани АТО і народні депутати заблокували ділянку Фенольна - Кривий Торець. До цього, 2 лютого, був заблокований перегін Курдюмівка - Бахмут-2. Першою було заблоковано ділянку Шипилове-Світланове 25 січня 2017 року.

Втрати перевізника, пов'язані з тимчасовим блокуванням руху потягів, станом на 13 березня становили приблизно 164 млн грн. Крім того, "Укрзалізниця" повідомляла, що втратила на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей 226 тепловозів, 68 електровозів, 49 дизель-секцій, 94 електросекції, 29,375 тис. вантажних вагонів, 520 пасажирських вагонів.

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