Події

15:57 13.04.2017

Гонтарева виключає своє перебування на посаді глави НБУ до 25 травня

Національний банк України (НБУ) в травні цього року матиме вже іншого керівника, впевнена нинішній глава НБУ Валерія Гонтарева.

"Наступне правління НБУ щодо монетарної політику 25 травня пройде вже під головуванням мого заступника/наступника - мається на увазі, що це буду вже не я. Це буде мій заступник, якщо він буде виконувати обов'язки, або мій наступник, якщо той буде проголосований Верховною Радою", - сказала В.Гонтарева на прес-конференції в Києві в четвер.

На її думку, це питання вже не підлягає обговоренню з президентом України Петром Порошенко.

"Ми обговорювали це процес протягом трьох місяців. Уже не треба нічого обговорювати. Потрібно прийняти рішення щодо наступника, якого він подасть у Верховну Раду", - зазначила глава НБУ.

Як повідомлялося, В.Гонтарева 10 квітня заявила про відставку за власним бажанням з 10 травня.

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