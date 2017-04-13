Авіакомпанія Georgian Airways відновила польоти із Тбілісі в "Бориспіль"

Авіакомпанія Georgian Airways 13 квітня 2017 року відновила польоти із Тбілісі до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ).

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", перший рейс ТGZ757 з Тбілісі привіз 61 людину. Рейс прибув об 11:50, назад вилетів о 12:50 з 43 пасажирами на борту.

Зазначені рейси щодня будуть виконуватися до 28 листопада 2017 року.

До 20 квітня приліт до Києва о 11:50, виліт в Тбілісі о 12:50. З 21 квітня по 28 жовтня приліт до Києва о 16:20, виліт в Тбілісі - о 17:20.

Авіакомпанія Airzena була створена у вересні 1993 року. Спочатку виконувала чартерні рейси до Об'єднаних Арабських Еміратів, Італії, Китай, Єгипет, Індію, Сирію, а також регулярні рейси в Австрію (Відень). У 1999 році Airzena стала національним перевізником Грузії, в серпні 2004 року Airzena була перейменована в Georgian Airways, але назва Airzena досі вживається в якості короткого фірмового знака.

Флот компанії налічує один Boeing 737-500, один Boeing 737-700 NG, один CRJ 100 та три CRJ 200.

Раніше компанія вже виконувала рейси в головний київський аеропорт.