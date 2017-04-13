На посади суддів місцевих судів подано близько 6 тис. заявок - ВККСУ

На 600 вакансій на посади суддів місцевих судів за станом на 12 квітня подано 5981 заявку, повідомила Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) з посиланням на секретаря кваліфікаційної палати ВККСУ Станіслава Щітку.

Як повідомлялося, ВККСУ оголосила додатковий набір кандидатів на 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевих судів.

Реєстрація кандидатів на участь у донаборі триватиме до 16 квітня, прийом документів з 17 квітня по 16 травня.

У листопаді 2016 року в Україні стартував конкурс на зайняття 120 посад суддів оновленого Верховного Суду. Відповідно до ухваленої парламентом в минулому році нової редакції закону "Про судоустрій і статус суддів", яку президент України Петро Порошенко підписав в липні 2016 року, до оновленого Верховний Суд входитимуть не більше 200 суддів, а в його складі діють Велика Палата Верховного Суду, касаційні адміністративний, господарський, кримінальний, цивільний суди.

Спецперевірку на конкурс в оновлений Верховний Суд пройшли понад 625 претендентів.