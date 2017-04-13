Нацбанк підтвердив прогноз інфляції 9,1% на 2017 р.

Національний банк України, як і раніше, прогнозує уповільнення інфляції до 9,1% в 2017 році, 6% в 2018 році і 5% в 2019 році, повідомила глава НБУ Валерія Гонтарева на прес-конференції в четвер у Києві.

"Національний банк прогнозує, що інфляція в 2017-2019 рр. буде в межах оголошених цільових орієнтирів (8% ± 2 п.п. 2017 рік, 6% ± 2 п.п. 2018 рік і 5% ± 1 п.п . на 2019 рік) ", - йдеться в релізі Нацбанку в четвер.

В.Гонтарева зазначила, що протягом II і III кварталів поточного року інфляція в річному вимірі залишатиметься двозначною і доволі мінливою, що пов'язано з ефектом бази порівняння, а саме динамікою адміністративно регульованих цін протягом 2016 року.

"Але в IV кварталі інфляція повернеться до однозначного рівня", - наголосила глава НБУ.

Відповідно до розрахунків, базова інфляція до кінця року буде на рівні 6,5% - близькому до поточного. На такому рівні її будуть підтримувати поступове відновлення споживчого попиту і вторинні ефекти від зростання продовольчої інфляції, пояснює центробанк.

За його прогнозами, ціни на сирі продукти будуть підвищуватися швидше в наступні місяці під впливом низки чинників: дорожчатимуть продовольчі товари на світових ринках, а відкриття додаткових ринків збуту для окремих видів української продовольчої продукції призведе до скорочення їх пропозиції на вітчизняному ринку.

Крім цих факторів пропозиції буде діяти і фактор попиту. Внаслідок подальшого пожвавлення економічної активності і високих темпів зростання доходів населення поступово буде відновлюватися споживчий попит, відзначає НБУ.

"Блокада переміщення товарів через лінію розмежування з ОРДЛО не матиме істотного впливу на рівень споживчої інфляції", - вказує центробанк.