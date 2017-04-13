В Україні підписали меморандум про допомогу дітям з інвалідністю та порушеннями розвитку

Уряд України, громадські об'єднання та низка іноземних фондів і асоціацій підписали в четвер у Києві Меморандум про створення національної платформи раннього втручання.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", підписантами було заявлено, що ця платформа започаткує діалог між громадянським суспільством і урядом щодо системного підходу до послуг раннього втручання, що допоможе дітям з інвалідністю, порушеннями розвитку і ризиком їх виникнення, а також їх батькам.

За оцінкою експертів, в Україні близько 250 тис. дітей віком до 4 років можуть потребувати такої допомоги.

"Ми вже затвердили концепцію реформування охорони здоров'я та нові концептуальні підходи щодо реформування системи освіти. І в кожному з цих напрямків окрема увага приділяється дітям з інвалідністю, надання їм якісних медичних, соціальних послуг, а також послуг з освіти. Зокрема, передбачається створення інклюзивних класів у навчальних закладах", - повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

Раннє втручання - це міждисциплінарна сімейно спрямована комплексна допомога для сім'ї з дитиною до 4 років, у якої є інвалідність або порушення розвитку. Система раннього втручання спрямована на підтримку всієї родини шляхом навчання навичок, необхідних для забезпечення найкращих умов для збереження здоров'я дитини з інвалідністю, його розвитку та освіти.

Меморандум підписали МОЗ, Міносвіти, Мінсоцполітики, Національна асамблея людей з інвалідністю, благодійний фонд "Інститут раннього втручання", Всеукраїнський фонд "Захист прав дітей", Європейська асоціація раннього втручання "EurlyAid" Фонд "Soft Tulip" (Голландія), а також дитячий фонд ООН "ЮНІСЕФ".