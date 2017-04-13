Основний обсяг розмінування поблизу арсеналу в Балаклії планується закінчити до Великодня - Чечоткін

Роботи з розмінування території, прилеглої до 65-го арсеналу Збройних сил України, перебувають на завершальному етапі, повідомив глава Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін.

"Загалом до 10-кілометрової зони ураження потрапили 31,5 тис. га, із них лише 468 га - територія арсеналу, яку розміновують сапери Міноборони. Нині піротехнічні підрозділи ДСНС здійснюють розмінування території на відстані 150-200 метрів від арсеналу. Роботи перебувають на завершальному етапі. Основний обсяг розмінування має завершитися до Великодня", - сказав М.Чечоткін під час робочої поїздки до м. Балаклії Харківської області, повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській області в четвер.

За його словами, у святкові великодні дні в м. Балаклії чергуватиме один піротехнічний підрозділ, після Великодня - три. Вони здійснюватимуть розмінування снарядів і боєприпасів, про які повідомлятимуть місцеві жителі.

М.Чечоткін також повідомив, що понад 26 тис. боєприпасів, вилучених піротехніками ДСНС, уже передано Міністерству оборони України.

Як повідомлялося, в ніч на 23 березня розпочалися вибухи боєприпасів на військових складах, розташованих неподалік м. Балаклії Харківської області.

Як повідомив голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, за попередніми підрахунками збиток від вибухів і пожеж унаслідок НС становив близько 220 млн грн. Він також зазначив, що з урахуванням збитків промислових підприємств сума може становити близько 300 млн грн.

Балаклійська райрада на позачерговій сесії 26 березня виділила 2 млн грн на проведення аварійно-відновлювальних робіт у м. Балаклії та на прилеглих територіях.

Пізніше голова Харківської ОДА Юлія Світлична повідомила, що 29 березня на засіданні уряду було ухвалено рішення про виділення 100 млн грн на ліквідацію наслідків НС на артскладах у Балаклії. Також 20 млн грн виділено ДСНС на розмінування та утилізацію вибухонебезпечних предметів у Балаклійському районі.

31 березня депутати Харківської облради на позачерговій сесії виділили Балаклійській райдержадміністрації 10 млн грн на першочергові заходи з ліквідації наслідків вибухів і пожеж на арсеналі.