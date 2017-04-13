У "Національному корпусі" заявляють про непричетність своїх активістів до погромів банкоматів російських банків

У партії "Національний корпус" заявляють про непричетність своїх активістів до погромів банкоматів російських банків в Україні.

"Ми розуміємо, чому це коїться. Війна на сході нашої країни триває, і щодня ми бачимо, що є поранені і загиблі. А російські банки продовжують свою роботу в Україні. Ми відновили свій протест, і це багатьом не подобається", - сказав перший заступник голови партії Назар Кравченко агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер, коментуючи відео, що з'явилося в Інтернеті, на якому видно, як молоді люди в масках кидають каміння у вікна відділення банку, імовірно "Сбербанку", обливають банкомати бензином і підпалюють їх при допомоги ф еров.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", активісти "Національного корпусу" 4-й день продовжують акцію протесту біля центрального відділення української "дочки" Сбербанку в Києві на вул. Володимирській. Близько десятка молодих людей розмістилися в чотирьох агітаційних наметах, встановлених навпроти входу в банк. Вони спілкуються між собою і поводяться мирно.

Правопорядок забезпечує така ж кількість представників Нацгвардії. Поруч припаркований поліцейський автобус.

Банківська установа веде роботу в звичному режимі, охочі безперешкодно проходять досередини відділення.